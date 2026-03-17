SKE48の元メンバーで女優の北野瑠華(26)が17日までに自身のインスタグラムを更新。大自然の緑を背景に印象的なショットを公開した。 【写真】緑に映える白キャミ＆美肌、フォトジェニックな投稿に反響 「スケスケ」とひと言だけつづり、緑豊かな自然をバックに、清流の橋の上に立つ写真を複数枚投稿。白いキャミソールの上に透け感のある白シャツを羽織り、薄手のロングスカートにサンダルというスタイル