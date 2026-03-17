◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯ）ＷＢＣ日本代表の阪神・坂本誠志郎捕手が、計２試合の出場に終わった大会を総括した。「自分の力のなさをすごく感じた。自分の伸び代もまだまだこれから作れるんじゃないかとも思った。貴重な経験をさせていただいたので、この財産を野球人生につなげていきたい」と気を引き締めた。大谷（米ドジャース）については「すごく野球を楽しんでいるなと感じたし、いろんな力や技術が