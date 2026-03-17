◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）ＷＢＣ日本代表の阪神・佐藤輝明内野手がチームに合流し、報道陣のインタビューで大会を振り返った。５試合の出場で１０打数３安打の打率３割、０本塁打、２打点。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）では、不振の近藤（ソフトバンク）に代わり「２番・右翼」でスタメン出場し、１点を追う３回に同点適時二塁打を放った。「すごい熱