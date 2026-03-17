なでしこリーグ1部の伊賀FCくノ一三重が、独特すぎるスタメン発表で話題なでしこリーグ1部、伊賀FCくノ一三重のスターティングメンバ―発表が話題を呼んでいる。日本女子サッカーのなかでアマチュア最高峰の位置づけとなるなでしこリーグは、3月14日、15日の週末に今シーズンの開幕を迎えた。伊賀FCくノ一三重はアウェーでオルカ鴨川と対戦したが、そのスタメン発表をクラブの公式Xが行っている。その画像は、三重県伊賀市に