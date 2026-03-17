◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯ）ＷＢＣ日本代表の阪神・森下翔太外野手がチームに合流し、試合前に報道陣のインタビューに応じた。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）に、負傷交代した鈴木（カブス）に代わり途中出場。同点に追いついた３回、左翼席へ一時勝ち越しの３ランを放った。「ベンチからすごいチームメートが飛び出してきてくれたんで、自分もその気持ちに応えな