東京・江東区のキッザニア東京で１７日、ＴＢＳの「情報番組制作スタジオ」が期間限定オープンした。同局の杉山真也、宇賀神メグアナウンサーが同日、同所で取材会を行った。同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜、前５時２０分）のスタジオを再現した空間で、アナウンサー、技術スタッフなどを体験できる。杉山アナは「生放送くらい緊張する」と背筋を伸ばして、子どもたちのアクティビティーを見学。「本当にお疲れさま