◆オープン戦ロッテ―阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場していた阪神・森下、佐藤、坂本がそろってスタメン出場する。日本時間１５日に行われた準々決勝・ベネズエラ戦で敗退後、１６日に帰国して即チームに合流。試合前の練習では元気な姿を見せていた。、開幕に向けて準備を開始する。以下、両チームのスターティングメンバー。「阪神」１番・中堅近本２番・二塁中野３番・ＤＨ森下