ロッテは１７日、今季開幕戦（２７日・西武戦）からシーズンビジュアルの選手肖像を掲出すると発表した。この取り組みは、幕張新都心まちづくり協議会、株式会社ＱＶＣジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と今季の機運醸成を目的に実施する。ＱＶＣジャパンが所有する同社社屋前スカイウォーク下（千葉市美浜区ひび野２―１―１）の柱９本に、種市篤暉投手ら１４選手のデザインを掲出する。掲出期間