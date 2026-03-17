任期満了に伴う山形県鮭川村の村長選挙が17日、告示されました。これまでに現職と新人の合わせて2人が立候補していて、一騎打ちの選挙戦となる公算が大きくなっています。鮭川村長選に立候補したのは、届け出順に現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん（77）と新人で前の村議会議員・西野桂一さん（62）の合わせて2人です。元木洋介候補（無・現）「今、鮭川村の最優先課題はおととし7月の豪雨で被災した災害復旧。災害で復旧した