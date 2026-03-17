テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１７日、事実上封鎖状態となっているホルムズ海峡をめぐり、米国のドナルド・トランプ大統領が日本など複数国を名指しし、艦船派遣などの支援を要求していることを報じた。番組では高市早苗首相が１６日の参院予算委員会で「日本としてどのような対応が可能か法的観点も含めて総合的に検討を行っている最中でございます」としたことを映像ととも