坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝が大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）でコンビを組むダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）と３月１７日、滋賀・栗東トレセンで初コンタクトを取った。主戦だった戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝の騎乗停止で決まった突然のタッグ結成。安田調教師が１６日にＸで発表した翌日、馬上には早くも坂井騎手の姿があった。この日は全休日明