東京ガールズコレクション（TGC）がプロデュースするキッズ向けイベント『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』が、7月28日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）で開催されることが決定した。【写真】『TGC KIDS フェス 2026』MC＆出演者MCには原宿発のクリエイターアイドル・竹下☆ぱらだいすが決定。ゲストとして、“原宿のプリンセス”として知られるしなこ、ギャル雑誌『egg』の妹メディアから誕生したKOGYARU、2025年10月に