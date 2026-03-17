hitomiが、リライト（Re-write）された歌詞で自身の代表曲を再歌唱する「Re:light Project」の第2弾「体温（蹲）」のプロモーションビデオを公開した。【動画】hitomi「there is...（LOVE）」プロモーションビデオ今回、歌詞をリライトしたのは、アーティストとして同じ時代を歩んできた持田香織。hitomi本人から直接オファーをし、実現したという。プロモーションビデオは、過去に発表してきた数々のミュージックビデオの中