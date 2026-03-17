著作権侵害で休載していた寿司漫画『江戸前の旬』が、4月3日発売の連載誌「週刊漫画ゴラク」より連載再開することが発表された。あわせて、これまでの騒動の経緯や原因を説明した。【全文】なぜ起きた？長文で謝罪…『江戸前の旬』著作権侵害の経緯全文この騒動は、コミックス第130巻の裏表紙イラストにおいて、実在する料理店の料理写真の著作権を侵害していることを編集部が確認し、今月5日に発表したもの。これを受け、執筆