◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ 4-2 イタリア(日本時間17日、ローンデポ・パーク)勝てば決勝、負ければ終わりのWBC準決勝。日本代表「侍ジャパン」を準々決勝で撃破したベネズエラが、快進撃で勝ち上がってきたイタリアを下し、初の決勝進出を決めました。ベネズエラはこの試合、序盤の2回裏にイタリア打線の粘りに遭い2点を許す展開となります。4回表にはMLB屈指のスラッガーでもあるエウヘニオ・スアレス選