16日、沖縄県名護市辺野古の沖合で、平和学習中の高校生を乗せた小型船が転覆し生徒と船長が死亡した事故で、事故から一夜が明けた沖縄の辺野古には、亡くなった2人を悼む人々が訪れ、花束を手向けていました。また、運輸安全委員会は船舶事故と認定し、現地に入った事故調査官が転覆した船の調査を始めました。さらに海上保安庁は、船を運航していた市民団体の安全管理体制に問題があった可能性もあるとみて、業務上過失往来危険