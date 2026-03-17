ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した、米大リーグ（MLB）・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。WBCでの激闘を終えて、ファンへの感謝とともに、今大会を振り返るメッセージを記した。【写真】「成長あるのみです」村上宗隆がつづった“悔しさと誇り”村上は、「応援してくださったファンの皆様、たくさんのご声援ありがとうございました。何もチームの力になれず申し訳ご