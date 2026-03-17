麻疹ウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）全国の医療機関から2〜8日に報告された、はしかの患者数（速報値）は17人で、1月からの累計が100人になったと、国立健康危機管理研究機構が17日、明らかにした。昨年の同時期の22人を大幅に上回っている。はしかの原因となる「麻疹ウイルス」は感染力が非常に高く、空気感染で広がる。海外からの帰国者や訪日客により持ち込まれるケースのほか、渡航歴のない人の発症が