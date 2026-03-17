大阪市北区鶴野町の地中から巨大鋼鉄管がせり上がった影響で続いていた国道４２３号の約６００メートルの交通規制について、市は１７日午後３時から順次解除すると発表した。鋼鉄管周辺の地盤を固める作業が完了し、安全が確認できたため。管付近では車線を一部減らす規制が続くが、北向き、南向きとも通行できるようになる。