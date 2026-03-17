タレント伊集院光（58）が16日深夜放送のTBSラジオ「月曜JUNK伊集院光深夜の馬鹿力」（月曜深夜1時）に生出演。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）について言及した。韓国が準々決勝に進出するには、1次ラウンド最終戦となるオーストラリア戦で「5点差以上、かつ2失点以内での勝利」が必要だった。韓国は7−2でオーストラリアに勝利し、準々決勝進出。そこでドミニカ共和国に0−10の7回コールド負けを喫した。伊集院は