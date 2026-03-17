現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』の出演者によるスペシャルトークイベントの模様が、3月20日・3月21日にNHK総合で放送されることが決定。あわせて主演の髙石あかりとトミー・バストウからコメントが寄せられた。 参考：『ばけばけ』岡部たかしが“いい親父”っぷりを発揮ヘブンに寄り添う「昔のわしじゃ」 『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫・ラフ