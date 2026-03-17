ドワンゴが主催するボカロ文化の祭典『The VOCALOID Collection（ボカコレ）』の特別企画として、乃木坂46の井上和がボカロ楽曲を歌唱するスペシャルスタジオライブ『Nagi Inoue (Nogizaka46) meets VOCALOID MUSIC -Special Live & Document-』が、4月29日にMTVおよびニコニコ動画で公開される。 （関連：【画像あり】スペシャルライブで歌唱を披露する乃木坂46・井上和） 井上和は乃木坂46の5期生メンバーで、幼