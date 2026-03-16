『リラックマ マルチケース リラックマ』と『リラックマ マルチケース コリラックマ』（KADOKAWA）が7月17日（金）に2種類同時発売される。 【画像】リラックマのフェイス型マルチケース発売 肌ざわりの良いふわふわ素材とお顔の刺繍やお耳にこだわった、リラックマとコリラックマのかわいいフェイス型のマルチケース。A4ノートも入る大きめサイズで、収納がしやすい大小4つのポケットつき。