ロバート・プロミン著『こころは遺伝するＤＮＡはいかに〈わたし〉を形づくるか』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売される。 【画像】DNAで性格や知能など〈こころ〉が遺伝する 著者のロバート・プロミンは、行動遺伝学会会長に史上最年少で就任し、半世紀近くにわたり遺伝学研究を牽引してきた行動遺伝学の世界的権威。本書は、100年におよぶ遺伝学研究の集大成として、プロミンがはじめて一般読者向け