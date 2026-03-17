アロフト東京銀座は、金沢カレーブランド「ゴーゴーカレー」とコラボしたカレーを2月5日から5月5日まで販売している。数字の「5」をブランドの象徴とするゴーゴーカレーと、アロフト東京銀座の開業5周年を重ね合わせた企画。カレーの持つストリート感やポップな存在感と、音楽とアートを軸とするアロフトブランドの世界観を組み合わせた。販売するカレー1食につき55円を能登半島地震の復興支援として寄付する。場所は1階「W XYZ Ba