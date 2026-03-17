タレントの上原さくらが16日に自身のアメブロを更新。一旦中断していた片頭痛の治療を再開する意向を明かした。この日、上原は「10歳の時に、友達の家でファミコンをしている時に初めて片頭痛になったんです」と切り出し「若い頃は2、3ヶ月に1度くらいの頻度だったのが段々と増えてきて、30代後半から月に数回とかなり酷くなり」「出産後からは片頭痛に人生が振り回されるくらい…月の半分頭が痛いなんて事もあったり、救急車で運