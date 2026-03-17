お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が16日に自身のアメブロを更新。卒園を控えた娘・こうめちゃんの幼稚園での出来事に、感極まり涙したことを明かした。この日、小原は「幼稚園の体操服姿 今日で最後です」と報告し「似合ってたよ」とこうめちゃんの写真を公開。自身が感極まっている様子に、こうめちゃんが「心配そうにみる」とつづり、車に乗ると「もらい うるうるさせてしまった ごめん！」と、こうめちゃんも涙ぐんでし