中国のAIスタートアップ企業Z.aiが、既存のモデルを高速化した「GLM-5-Turbo」を発表しました。同社はこれを「OpenClaw」スタイルのタスク向けに調整された高速モデルとして位置付けています。Introducing GLM-5-Turbo: A high-speed variant of GLM-5, excellent in agent-driven environments such as OpenClaw.Coding Plan Max: https://t.co/E63z53nXOXOpenRouter: https://t.co/ldgN3uiI2MAPI: https://t.co/13bVk0Vpup pic.t