株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋは、実家の相続に向けた話し合いを経験した２２５人を対象に「実家の相続で揉めたポイントに関するアンケート」を、インターネットで実施。そのデータをランキングにして発表した。実家の相続に向けた話し合いを経験した２２５人に「実家の相続で揉めたポイント」の１位は「実家の売却（４３.１％）」だった。２位「資産の分け方（２１.３％）」、３位「誰が相続するか（１７.３％）」と答えた人も多