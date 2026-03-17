◆ファーム・リーグ西地区阪神―オリックス（１４日・日鉄鋼板ＳＧＬ尼崎）阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が、５番・ＤＨでスタメン出場する。１月１７日に兵庫・尼崎の２軍施設「ＳＧＬ」で行われた新人合同自主トレで右足の肉離れを発症して以降、初めての実戦出場となる。以下、阪神のスターティングメンバー。「阪神」１番・三塁佐野２番・中堅小野寺３番・二塁谷端４番・右翼西純５番・ＤＨ立