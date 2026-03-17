日本ハムの郡司裕也捕手が１７日、エスコンで行われた昨年のＣＳ第１Ｓ第１戦「ティーバイティーガレージスペシャルゲームＭＶＰ賞」の車両贈呈式に出席した。オリックスとのＣＳ第１Ｓ初戦で、郡司は一発を含む２安打１打点。万波、伊藤とともにＭＶＰ賞に選ばれ、「プレーヤーズモビリティーサポート車両年間利用権」が贈られていた。贈呈された車両はベンツＧクラス。「ゲレンデ」の愛称でも知られ、ティーバイティーＨＤ