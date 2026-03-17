「ドラえもん」「忍たま乱太郎」「ちびまる子ちゃん」などを手掛けたアニメ監督の芝山努（しばやま・つとむ）さんが６日、肺がんのため死去した。８４歳だった。芝山さんが代表取締役社長を務めるアニメーションスタジオ「亜細亜堂」が１７日、発表した。芝山さんは「ど根性ガエル」「元祖天才バカボン」などで作画監督を手がけた後、映画「ドラえもん」シリーズを２０年以上にわたり監督。テレビ「ドラえもん」ではチーフディ