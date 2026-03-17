３月１６日、沖縄県名護市辺野古の沖合でボートが転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の女子生徒ら２人が死亡した事故で、高校が午前から会見を開いています。 （同志社国際高校西田喜久夫校長）「多大なご心配、ご心労をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」 修学旅行では２０１５年ごろから辺野古の浜から見学していましたが、亡くなった船長の金井創さん（７１）が牧師であった縁で、２０