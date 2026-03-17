３月１６日、沖縄県名護市辺野古の沖合でボートが転覆し、修学旅行で訪れていた同志社国際高校の女子生徒ら２人が死亡した事故で、高校が午前から会見を開いています。 同志社国際高校は会見の冒頭、校長は保護者や関係者などに謝罪しました。 １６日、名護市辺野古の沖合で同志社国際高校の生徒ら２１人が乗る２隻の船が転覆。女子生徒（１７歳）と船長の金井創さん（７１）が死亡し、生徒１７人がケガをして病院で