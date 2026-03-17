巨人と読売新聞社は、東京都文京区とコラボレーションした「ふるさと納税」返礼品を提供すると発表した。１６日からふるさと納税受付サイトで受け付けを開始した。返礼品は「ホーム・ビジター応援セット」と「監督・選手別応援セット」の２種類。それぞれにレプリカユニホームが含まれ、巨人の応援にぴったりなセットとなっている。返礼品一覧は以下の通り。▽ホーム・ビジター応援セット寄付額１３万２０００円・レプ