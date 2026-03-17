きのう、沖縄県名護市の沖合で船が転覆し、2人が死亡した事故を受け、亡くなった女子生徒（17）が通っていた京都府の同志社国際高校は午前11時から会見を開いています。同志社国際高校西田喜久夫 校長「多大なご心配、ご心労をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます」修学旅行では、2015年ごろから辺野古の浜から見学していましたが、亡くなった船長の金井創さん（71）が牧師であった縁で、2023年から船に乗って見