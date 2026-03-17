３月１４日夜に、大阪市北区のマンションで高齢女性の変死体が見つかったことをめぐり、大阪府警は当初、事件性があるとしていましたが、きのう１６日、“司法解剖の結果、病死で事件性はない”と改めて発表しました。 １４日（土）午後７時半ごろ、大阪市北区国分寺にあるマンション一室で、「帰宅したところ自宅内で妻が倒れている」と、この部屋に住む男性から消防に通報がありました。 大阪府警によると、男性の妻（７