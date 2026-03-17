お笑いタレントの狩野英孝（44）が17日、都内でbibigoマンドゥ餃子の新商品発表会に出席した。タレントの森脇梨々夏（23）とお笑いコンビ「モグライダー」とともに登壇。同社の「事業部長」として、生のプレゼンテーションを実施し、新商品のアピールを行った。韓国のマンドゥと日本のギョーザがコラボし、これまでにないマンドゥに仕上がっている。マンドゥ事業部長就任から約3カ月がたち「あらん限りの商品が出来上がった。