アメリカの野党・民主党に「オバマの再来」とも呼ばれる新たなスター候補が現れ、11月の中間選挙に向けてトランプ大統領も警戒感をあらわにしています。人々を惹きつけているのは「愛」を語る演説です。記者「タラリコ候補が入ってきました。すごい歓声、大人気です」大きな拍手で迎えられたジェームズ・タラリコ氏、36歳。いま全米が注目する民主党の「期待の星」です。多くの政治家とは一線を画し、「愛」と「思いやり」を語りま