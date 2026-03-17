◆ファーム・リーグ巨人―中日（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１７日、ファーム・リーグ・中日戦のスタメンを発表した。開幕３連勝を目指す先発のマウンドを託されたのは森田駿哉投手。オープン戦では２試合に登板して計５回２失点、防御率３・６０。１４日から２軍に合流した。打線は１軍から参加の育成・宇都宮葵星（きさら）内野手が「２番・二塁」で先発出場する。キャンプから１軍に抜てきされ、オー