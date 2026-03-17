国内で初めて、今月中に熊本県内に配備される長射程ミサイルについて、九州防衛局が17日、装備品の公開を行い、県知事や熊本市長などが視察しました。熊本市東区の健軍駐屯地で公開されているのは、他国の基地などを攻撃する「反撃能力」を持つ長射程ミサイル発射装置などの装備品です。今月9日未明に、発射装置などが健軍駐屯地に搬入されていて、政府は今月31日に配備を完了する予定としています。17日は、熊本県の木村敬知事や