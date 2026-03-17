新電元工業株式会社は17日、2月1日付で女子プロゴルファー伊藤愛華（18＝明治安田）と、3月1日付で埼玉栄高ゴルフ部とスポンサー契約を締結したと発表した。同社は「エネルギーの変換効率を極限まで追求し、人類と社会に貢献する」という企業ミッションのもと、常に限界に挑む姿勢を大切にしている。伊藤の研さんを積み重ねる姿勢、埼玉栄高ゴルフ部の向上心は同社が掲げる「極限への追求」と共通する。同社では今後も伊藤の