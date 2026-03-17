アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、ノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアの状態について言及した。16日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグで首位を走り、現時点でチャンピオンズリーグ（CL）、カラバオ・カップ、FAカップを含めた4冠達成の可能性を残すなど充実したシーズンを過ごしているアーセナル。キャプテンを務めるウーデゴーアはここまで公式戦27試合に出場し1