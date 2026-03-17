俳優のいしだ壱成が１７日までにブログを更新。呼吸上皮腺腫様過誤腫（こきゅうじょうひせんしゅようかごしゅ）という病気の手術のため、入院していたことを明かした。いしだはこの病気について「鼻の奥の天井付近に発生する良性のポリープがあり、慢性的な副鼻腔炎を起こしていました」と説明。続けて「振り返れば、昨年の夏頃から鼻風邪のような症状が続き、内科や耳鼻科を受診したり、虫歯が原因の上顎洞炎の可能性がある