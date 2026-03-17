ボクシングの元３階級制覇王者ジョンリル・カシメロ（３７＝フィリピン）が元５階級制覇王者ノニト・ドネア（４３＝同）に言及した。ドネアは１５日にＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で増田陸（２８＝帝拳）に８ラウンドＴＫＯ負けを喫した。フィリピンの「閃光」と呼ばれて、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）とも好勝負を演じたファイターも４０歳を超えて、大ベテランとなり厳しい現実を突き付けら