カッパ・クリエイトは、3月19日から4月15日まで、かっぱ寿司全店にて「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」を開催する。今回の祭りでは、定番フレーバーの割引に加え、新たに4種類のフレーバーが登場し、計6品のラインアップで展開される。「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」○かっぱの春の丼ふりポテト祭り 商品詳細「かっぱの春の丼ふりポテト祭り」では、定番のフレーバー2種が通常価格より100円引きの特別価格で提供される。かっぱ