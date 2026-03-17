ソニー銀行は「新生活とお金に関する意識調査」を実施し、2026年3月13日に結果を発表した。本調査は2026年1月14日〜25日、ソニー銀行に口座を持つ6,749名を対象に、インターネット調査にて行われた。調査の結果、新生活で出費が増えると予想する人は約7割に達した。物価高の影響から家計を見直す動きが広がっており、支出管理のしやすさや支払方法への関心が高まっている実態が明らかになった。○新生活で出費が「増えそう」と回答