ボーイズグループNCTのジェミンがファンに贈った商品券の一部が、すでに“使用済み”となっていた騒動の真相が明らかになった。韓国のディスカウントストア「イーマート（Emart）」の従業員によって、事前に引き出されていたのだ。【写真】ジェミンがファンに30万円分の商品券を贈るも…使用済み？先立って、ジェミンは3月14日、ホワイトデーを記念して有料ファンコミュニケーションプラットフォーム「bubble」を通じ、ファンにサ