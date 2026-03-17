ILLITが、今年20歳（数え年）を迎えたウォンヒの「大人宣言」に反対する異色のパーティーを開催し、大きな笑いを届けた。 3月16日、ILLITは公式YouTubeチャンネルにて、独自コンテンツ『SUPER ILLIT』シーズン3の最新エピソード「イ・ウォンヒ20歳反対パーティー」編を公開した。 【写真】ウォンヒ、“毛穴ゼロ”の至近距離SHOT番組制作陣は、成人になる日を指折り数えて待っていたウォンヒのために、お祝いのパーティ