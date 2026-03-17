メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市で、4月行われる春の高山祭を前に、「のぼり旗」が設置されました。 この「のぼり旗」は、市民や観光客に祭りが近づいたことを知ってもらおうと、高山の玄関口であるJR高山駅前で、毎年、春と秋の高山祭の前に設置されています。 作業員がヒノキで出来た15mのさおに、「飛騨高山祭」と書かれた「のぼり旗」を通し、クレーン車を使ってさおを慎重に立て、しっかりと固定